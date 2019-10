Le Bureau Estrien de l’Audiovisuel et du Multimédia démarre officiellement ses activités

Saint-Adrien — Le Bureau Estrien de l’Audiovisuel et du Multimédia (Le BEAM) lance officiellement le début de ses activités, après plus de deux ans de réflexion et de préparation.

Un projet rassembleur

Cet organisme à but non lucratif a pour mission de rassembler l’écosystème créatif de la région estrienne afin de produire du contenu audiovisuel de qualité. Le développement de ce réseau de professionnels

permet la mise en commun de différentes expertises et ressources au profit d’une clientèle nationale et internationale.

Le BEAM dessert l’ensemble du territoire estrien. On peut y louer de l’équipement audiovisuel et multimédia à la fine pointe de la technologie ainsi que des salles de montage, de postproduction, de mixage, etc. Un grand studio de mixage sonore est actuellement en construction et sera disponible pour les professionnels de la région de même que pour accueillir des productions nationales etinternationales dès janvier prochain.

Un grand départ

Le BEAM a obtenu le financement pour démarrer ses activités en janvier dernier et connaît déjà une belle popularité. En effet, l’équipe a déjà à son actif près d’une vingtaine de tournages, notamment le vidéoclip Mes yeux d’Alex Nevsky, qui a été tourné à la mine d’Asbestos en août dernier.

Des membres issus des milieux artistiques de l’Estrie se sont déjà inscrits. On compte à ce jour 50 membres actifs provenant de différent horizons; producteurs, graphistes, photographes, réalisateurs, comédiens, etc.

Les membres de l’équipe: Pierre-Philippe Côté, Véronique Vigneault et Valléry Rousseau partagent un bagage d’expériences impressionnant, tant dans le domaine audiovisuel que dans celui de l’entrepreneuriat.

«Un projet comme Le BEAM permet de rassembler les talents estriens et de faire ressortir les richesses et les décors de notre région. On était prêts à passer à la deuxième vitesse. Maintenant que nous nous sommes lancés, il n’y aura plus grand-chose pour nous arrêter!» affirme Pierre-Philippe Côté, président et directeur créatif du BEAM.