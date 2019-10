Tous ensemble pour le Centre d’art au couvent

Richmond – Organisée par un comité de citoyens formé spontanément à la suite de l’annonce du projet de déménagement du Centre d’art de Richmond, une grande marche de solidarité aura lieu le dimanche 27 octobre, de 13h30 à 15h30.

Au départ, la population est invitée à converger vers le Centre Sainte-Famille. Empruntant ensuite la rue Principale, la marche se poursuivra jusqu’au Couvent Mont Saint-Patrice où un café sera servi.

Fondés en 1982 pour poursuivre l’offre d’un enseignement musical de qualité et donner une seconde vie à l’un des joyaux du patrimoine bâti de Richmond et du Val-Saint-François, les Amis de la musique de Richmond misent sur l’excellente acoustique de la salle Patrick-Quinn pour diffuser des spectacles professionnels depuis plus de 36 ans. Au fil des années, ses cohortes de bénévoles se sont succédé pour conserver l’âme des lieux.

Aujourd’hui, le principal locataire du Couvent est entouré de 13 autres locataires: le Centre d’action bénévole, la Popote roulante, le Club joyeux de l’âge d’or, le Cercle des fermières de Richmond, le Centre de développement communautaire du Val-Saint-François (VSF), le Centre des femmes du VSF, les Ballets classiques de Richmond, le Café du Couvent et plusieurs ateliers d’artistes. Maintenant regroupés sous un même toit magnifique, leurs services et activités desservent quelque 20000 utilisateurs. De plus, fruit d’une collaboration exemplaire entre le propriétaire et le diffuseur, d’importants travaux ont récemment permis d’améliorer le chauffage et d’installer des systèmes complets de gicleurs et alarme incendie qui sécurise les trois ailes du bâtiment de quatre étages. Au total, ces travaux ont nécessité des investissements de 800000$.

«Laissez parler votre cœur et témoignez votre appui au maintien du Centre d’art de Richmond dans le vibrant écrin qui a accompagné son développement en venant marcher avec nous!», souhaite le comité de citoyens.