Un soutien de taille accordé par Québec au Musée Bombardier

Valcourt – Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier a reçu 400000$ accordés par le gouvernement du Québec, et ce, par l’entremise du Fonds de recherche du Québec-Société et culture (FRQSC) à titre d’institution muséale à vocation scientifique et technologique de la région de l’Estrie, afin de soutenir sa mission et la poursuite de ses activités.

Depuis son ouverture en 1971, c’est la toute première fois que le Musée J. Armand Bombardier reçoit un soutien gouvernemental pour ses frais de fonctionnement. Au-delà du montant financier qui est certainement très significatif, cet appui représente une grande source de fierté de la reconnaissance qui y est associée. Il est le reflet d’une appréciation pour l’implication du Musée dans sa communauté.

C’est également une reconnaissance de sa contribution à l’éducation scientifique des jeunes, à l’éveil de talents et de vocations professionnelles, au développement et à la préservation du patrimoine industriel, bref, aux efforts déployés jour après jour pour faire rayonner la culture scientifique et technique du Québec.

«Cet appui nous permettra de continuer à perpétuer l’histoire industrielle du Québec et la fierté associée au célèbre inventeur Joseph-Armand Bombardier. Il contribuera à transformer ce bijou régional en une institution de premier plan à l’échelle du Québec», d’apprécier Carol Pauzé, directrice du Musée.

Pour obtenir tous les renseignements (tarifs, horaires, etc.), consultez le site Web: www.museebombardier.com.