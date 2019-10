7e édition du concours Exposition aux Sommets : Le talent artistique des élèves en vedette!

Magog – C’est le jeudi 3 octobre dernier qu’avait lieu le vernissage de l’exposition des œuvres réalisées par les élèves de la Commission scolaire des Sommets (CSS). Cette activité, organisée annuellement dans le cadre des Journées de la culture, s’est déroulée en présence d’élèves et de leur famille, de membres du personnel, du directeur général adjoint de la CSS, Serge Dion, et du président de la CSS, Jean-Philippe Bachand.

Il y a 16 écoles primaires et secondaires qui ont soumis plus d’une centaine d’œuvres réalisées par des élèves au courant de l’année scolaire 2018-2019, regroupant MRC des Sources, du Val-Saint-François et de Memphrémagog. De ce nombre, 53 ont été sélectionnées par un jury pour être exposées jusqu’au printemps 2020 sur les murs du centre administratif de la CSS. Six de ces œuvres ont particulièrement retenu l’attention du jury et un prix honorifique a été remis à leurs créateurs par le président de la CSS.

Avec cette exposition récurrente, la CSS souhaite stimuler les activités culturelles dans les écoles et mettre en valeur les productions artistiques des jeunes. C’est aussi l’occasion de souligner et reconnaître le talent exceptionnel des élèves.

Des photos sont disponibles sur le site web de la CSS: https://www.csdessommets.qc.ca/7e-edition-du-concours-exposition-aux-sommets/.