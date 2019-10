Grâce au Club des Lions : Une opportunité pour le Centre d’Art au cœur de la ville

Richmond (RC) – Le Centre d’Art de Richmond (CAR) a annoncé le 2 octobre qu’il s’installera dans l’ancienne église Sainte-Famille qui est par la suite devenu le Centre Ste-Famille de Richmond sous l’administration des Lions. C’est grâce à la collaboration de l’organisme que le CAR a pu envisager cette transition, ce qui fera passer la capacité d’accueil des spectateurs de 185 à 350 personnes.

Cet atout aura un effet positif sur l’offre culturelle professionnelle dans le Val-Saint-François et la santé financière de l’organisme qu’est le CAR. En passant à plus de 300 sièges, le Centre d’Art pourra recevoir des spectacles de plus grande envergure en conservant des prix de billets abordables. Cette acquisition permettra également d’accueillir les spectateurs dans de meilleures conditions qu’en ce moment, notamment par la présence d’un système de climatisation, un accès aux personnes à mobilité réduite, un vaste stationnement adéquat et une salle sans poteaux apparents.

L’opportunité de dynamiser le secteur

Ainsi, puisque le CAR ne pouvait continuer à assurer sa pérennité dans les locaux du Couvent Mont-Saint-Patrice, l’opportunité de pouvoir développer à la fois l’organisme et le centre-ville permettra de dynamiser le secteur.

«Ayant connu plusieurs difficultés par le passé, le Centre d’art bénéficie actuellement d’une équipe très solide. Plusieurs membres du conseil d’administration possèdent chacun une longue feuille de route dans le milieu artistique et culturel québécois, ainsi que dans le milieu des affaires. Ces expertises combinées nous permettent d’envisager le développement culturel de Richmond et du Val-Saint-François avec optimiste», de percevoir le président de l’organisme, Dominic Pearson».