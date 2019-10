Concert et portes ouvertes à l’église Saint-François-Xavier

Saint-François (RC) – Les portes seront ouvertes pendant deux jours en l’église St-François-Xavier, les 19 et 20 octobre, pour accueillir les touristes qui vont apprendre son histoire et découvrir avec des yeux neufs son patrimoine.

Cet évènement est rendu possible par la subvention du Fonds d’Initiatives Culturelles du Développement Val St-François à la MRC et s’inscrit dans le programme de la Balade des Clochers du diocèse de Sherbrooke. Elle vise à mettre en valeur le patrimoine religieux, l’architecture du bâtiment, ses œuvres d’art et ses pièces uniques qui ont traversé le temps.

C’est dans une ambiance festive que l’équipe dynamique de bénévoles vous accueillera et vous offrira des visites guidées. Pour connaitre toutes les activités, consultez la programmation à la suite de cet article.

Le concert

Le point culminant sera le concert du samedi soir, à 19h30, avec des invités comme Jacynthe Véronneau et Jocelyn Labbé, solistes; Yves Custeau, guitariste; Jean Choquette, violoncelliste; Dorothée Lacasse, Maryse Simard et Aleksa Jakovljevic, organistes et la Chorale de St-François-Xavier dirigée par Jean-Guy Hamel. Prenez note qu’il n’y a pas de billets en vente. Une contribution volontaire sera appréciée.

Deux autres volets s’ajouteront, dont celui d’une chasse au trésor qui sera organisée pour les familles, le dimanche après-midi. L’autre point «nourrissant» sera le diner frugal offert dans l’église après la messe célébrée par Mgr Luc Cyr, à 10h. Au plaisir de vous accueillir dans notre église!», souhaite Denyse Morin, porte-parole du Comité de l’orgue et de l’église Saint-François-Xavier.

PROGRAMMATION

Samedi 19 octobre

• 10h à 17h: Visites guidées, présentation de la restauration de l’orgue sur grand écran, exposition et vente d’artisanat en collaboration avec le Cercle des Fermières.

• 11h: Présentation de l’orgue avec Maryse Simard et Jean Choquette.

• 15h: Historique de la paroisse présenté par Denyse Morin et Nicole Gagnon.

• 19h30: Concert. Artistes invités: Jacynthe Véronneau, soprano; Jocelyn Labbé, ténor; Maryse Simard, organiste; Jean Choquette, organiste et violoncelliste; Yves Custeau, guitariste et la chorale de la paroisse dirigée par Jean-Guy Hamel.

• 20h45: Dégustation de fromages et moût de pomme, en collaboration avec Le Campagnard, la Fromagerie Nouvelle-France, la Ferme Écologique d’Ulverton, le Moût de pomme Xavier et les Breuvages Bull’s Head.

Dimanche 20 octobre

• 10h: Messe festive avec Mgr Luc Cyr, en collaboration avec la chorale de la paroisse accompagnée à l’orgue par Aleksa Jakovljevic.

• 11h30 à 17h: Visites guidées.

• 11h30 à 13h30: Dîner à l’église. Buffet froid offert par le Marché St-François.

• 13h30: Animation pour enfants: Découverte de l’église, chasse au trésor, coloriage et autres surprises.

• 15h: Présentation de l’orgue. Avec Maryse Simard et Jean Choquette.