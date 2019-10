Le 12 octobre : le Centre d’art reçoit Ingrid St-Pierre

Richmond – Le Centre d’Art de Richmond est heureux de recevoir Ingrid St-Pierre avec son spectacle, Petite Plage, qui naît d’un besoin urgent d’être, de ne plus se cacher, de réapprendre à se connaître.

Un album éclatant, témoin d’un parcours artistique et personnel assumé, alors qu’Ingrid écrit enfin pour elle-même avant tout, complètement déliée du monde qui l’entoure. L’œuvre prend forme sans pudeur, baignée de lumière, de douceur et d’une liberté inévitable. Petite plage est disponible dès maintenant sur l’étiquette Simone Records.

À travers ses chansons aériennes et candides, Ingrid St-Pierre est rapidement devenue une figure adorée du public, récoltant en chemin bon nombre de prix et nominations. Artiste autodidacte, elle plane à travers sa poésie imagée et ses mélodies rêveuses, invitant qui veut bien dans son univers lyrique et vibrant.

C’est avec les pièces de son quatrième album qu’elle montera sur la scène du Centre d’Art de Richmond le 12 octobre. Pour acheter des billets et consulter la programmation2019-2020 : www.centredartderichmond.ca, ou 819 826-2488.