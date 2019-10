Pilou en nomination au prochain gala de l’ADISQ

Saint-Adrien (RL) - L’artiste bien connu de la région Pierre-Philippe Côté, alias Pilou, a récemment vu son travail être récompensé par l’industrie avec une première nomination en carrière au prestigieux gala de l’ADISQ. Finaliste dans la catégorie : Album de l’année autres langues, avec son œuvre intitulée La vraie Nature, Pilou se disait évidemment très heureux de la situation. Bien que la catégorie dans laquelle l’artiste se retrouve puisse apporter son lot de questionnement, n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un accomplissement remarquable pour l’auteur-compositeur et interprète de la MRC des Sources.

L’album La vraie nature a été concoctée pour les besoins de l’émission du même nom, produite et animée par Jean-Philippe Dion sur les ondes de TVA. «C’est vraiment plaisant et gratifiant de faire partie des nommés cette année. J’ai eu la chance de travailler avec Musicor, qui est une équipe que j’adore en plus de collaborer avec des gens de premier plan sur plusieurs pièces de l’album, dont notamment: Benny Adam (Nos Chemins), Ingrid St-Pierre (J’rai-là) et Charles Landry (Passagers). De plus, des partenaires tels que Néo Maestro, Steven Doman et les membres du duo musical Lefutur, ont tous été des collaborateurs très précieux. Je fais de la musique pour être près des gens et la réalisation de cet album cadrait parfaitement avec cela, je crois que le public s’est reconnu dans la musique que l’on proposait.

Il est clair que le fait d’avoir un album diversifié affilié à une émission de télé populaire, sur lequel se sont succédé plusieurs numéros un aux États-Unis et dans les différentes radios satellites, aura certainement été des facteurs contribuant grandement à la nomination de cette année.» De confier le sympathique musicien qui est actuellement en préparation de quelques spectacles acoustiques, qui prendront l’affiche au cours des prochains mois et dans lesquels, certaines pièces de l’album La vraie Nature y seront présentes.

Le Premier gala de l’ADISQ, soirée à laquelle participera Pilou, sera présenté sur les ondes de Télé-Québec le 23 octobre prochain, en marge du gala principal, qui suivra quelques jours plus tard à l’antenne d’ICI Radio-Canada télé.