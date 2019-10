Club TD : Liste des gagnants et prix de participation

Windsor (RC) – Encore cette année, le Club de lecture TD a fait des heureux pour les enfants et les plus jeunes lors des remises provenant de la Bibliothèque municipale Patrick-Dignan de Windsor, le samedi 14 septembre. Cependant, c’est à la salle du Conseil municipal que s’est déroulé l’activité.

Au Club de lecture TD, c’est ajouté les partenaires de la Ville de Windsor, la Coop de l’Université de Sherbrooke, Archambault, Renaud-Bray. Voici les nombreux livres et divers cadeaux.

Grands prix offerts par la Ville de Windsor

• Lots de 3 livres, catégorie3 à 6 ans: Petits matins à la mer, Dis pourquoi le soleil se couche? et Cher dragon remis à Ludovick Gendreau.

• Lots de 3 livres, catégorie7 à 14 ans: Pyramides et pharaons, Coffret Mon premier atlas. À la découverte du monde et Le grand livre des animaux géants et Le petit livre des animaux minuscules. Remis à Benjamin Roy.

Divers livres offerts

• La Coop de l’Université de Sherbrooke (7) et la Ville de Windsor (2). Remis à Loélie Bellerose, Jakob Boulanger-Delisle, Emrick Gendreau, Émile Giroux, Zack Léveillé, Anaïs Martel, Florence Poisson, Léana Santos et Alec St-Pierre.

• Archambault (2x20 $ et 5x10 $); Renaud-Bray (7x10 $) et Renaud-Bray, offertes par Jeunesse-Atout (5x20 $). Remis à 10$: Calliopée Bergeron, Naëlic Bergeron, Tahésane Bergeron, Évangéline Coulombe, Raphael Coulombe, Camille Fontaine, Laurence Gendreau, Rosalie Junkersdorf, Charline Poisson, Anaïs St-Laurent, James Tessier et Antoine Yargeau.

20$: Rosalie Coulombe, Juliette Dagenais, Mathilde Duchesneau, Nixon Lamadeleine, Méliane Lambert, Médérick Martel et Alexanne Pruneault.

• Quatorze articles promotionnels offerts par la Ville de Windsor: Sacs divers, verres, écharpes, disques volants. Remis à Téo Fredette, Ugo Fredette, Mégan Gagné, Lexianne Girardin, Lincoln Lamadeleine, Anne Martin, Émile Messier, Éliane Pilon, Éloïse Pilon, Mia Portfors, Zavier Rivest-Delisle, Camélia Santos, Jasmine St-Laurent, Mélodie Yargeau.