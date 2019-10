Souper-bénéfice Bières et Saucisses au profit de la Poudrière

Windsor (RC) – L’année 2019 de la Poudrière a été l’occasion d’amorcer une nouvelle étape afin de ragaillardir le potentiel du parc historique. Afin d’y arriver, c’est par les jeudis hebdomadaires des 5 à 7 et plus récemment par les Vins et fromages que la direction a de nouveau opté pour un souper-bénéfice en date du 13 octobre, cette fois pour les bières et saucisses qui ont la cote auprès des amateurs. Et parmi d’autres volets, les véhicules antiques, vintage et musclées.

«Afin d’aider notre organisme à réaliser sa mission culturelle, historique et éducative, nous avons choisi cette fois un souper gastronomique avec des accords de bières et de saucisses, dans une ambiance champêtre dans notre bâtiment patrimonial, auquel s’ajoute le deuxième situé près de la caserne des pompiers en bordure de la rue Saint-Georges. À ce souper suivra le spectacle de Fred Péloquin et de Josiane Lamoureux regroupant musique, conte et animation surprise», mentionne Yannik Scrosati, coordonnatrice générale du Parc historique de la Poudrière.

Déroulement de la journée et de la soirée

À partir de 9h, les voitures anciennes se placeront près du deuxième bâtiment. En cas de pluie, l’exposition se déroulera le 20 octobre.

• Entrée principale de la Poudrière. Adultes: 5 $ ; aînés 4 $ ; 6 à 17 ans ; 2.50 $ ; 5 ans et moins gratuit.

• Visite guidée théâtralisée. Adultes: 12 $ ; aînés: 10,50 $ ; 6 à 17 ans: 7,50 $ ; famille de 2 adultes et 3 enfants: 25 $.

• Divers tirages et prix de participation.

• Souper-bénéfice Bières et Saucisses. 60 $ par personne, beau temps, mauvais temps. Places limitées. Réservez au 819 845-5284, ou dir.poudriere@villedewindsor.qc.ca.

• Spectacle de Fred et Josiane: musique, conte et animation surprise !

Frédéric Péloquin

Originaire des Cantons-de-l’Est, il obtient un Baccalauréat en Arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal, d’où on lui octroie une mention spéciale pour le caractère innovant de l’ensemble de sa démarche artistique. Après avoir accompagné Marco Calliari à l’accordéon pendant 10 ans, il se lance comme auteur-compositeur-interprète. Il présente ses chansons loufoques, ses textes riches et tranchants en s’accompagnant de son accordéon.

Josiane Lamoureux

Maîtrisant l’art du feu depuis 2001, c’est en 2005 qu’elle a suivi ses premiers cours de cirque à Circo de Mente à Mexico. Depuis, elle continue de se former à l’école de cirque de Québec en jonglerie, acrobatie au sol, aérien et équilibre sur les mains. Créative et artiste dans l’âme, Josiane coud elle-même ses costumes ainsi que les costumes de la troupe en partenariat. Josiane est aussi instructrice de cirque social et récréatif. Elle a enseigné au Brésil, Honduras, Haïti, en Thaïlande et à l’école de cirque de Québec.