119 jeunes ont profité du Club de lecteur cet été

Windsor (RC) – Exceptionnellement, c’est à la salle de l’Hôtel de Ville de Windsor que c’est tenu les tirages du Club de lecture TD (Banque Toronto Dominion) de la Bibliothèque municipale Patrick-Dignan le samedi 14 septembre, de 10h30 à 11h30.

Parmi les enfants et parents, c’est Caroline Pleau de la bibliothèque qui a coordonné l’activité. La mairesse Sylvie Bureau était accompagnée des conseillères municipales Ana Rosa Mariscal et Solange Richard pour la remise des livres et cadeaux.

Cette année, ce sont 119 enfants qui y ont participé avec un total de 2596 livres lus durant l’été.