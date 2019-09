Misses Satchmo présente « Vian dans les dents »

Saint-Camille - Le 27 septembre à 20h au P’tit bonheur de Saint-Camille, le fameux sextet Misses Satchmo revisite le célèbre répertoire de Boris Vian avec le spectacle et l’album intitulés : Vian dans les dents! Un projet (et un défi) proposé à l’origine par le Festival de la chanson de Tadoussac (où il fut d’ailleurs lancé en juin 2018).

La curiosité et l’excitation ne s’estompent pas devant l’évidence de cette rencontre Satchmo - Vian. Plus de cinquante ans après sa mort, la pertinence des textes de Boris Vian demeure intacte et l’interprétation de la chanteuse ne manque pas de raviver les ardeurs. Le sextet swing fait résonner tant le sublime, le grotesque, le tiraillement existentialiste, la critique acerbe que le futurisme déjanté de Vian.

Les arrangements rendent justice de belle façon aux compositions tout en mettant de l’avant le talent, l’énergie et l’expérience des musicien(ne)s. Une grande œuvre entre bonnes mains !

Misses Satchmo est un sextet jazz formé en 2008 par la chanteuse et trompettiste Lysandre Champagne et le batteur Marton Maderspach. Après leurs albums The Sun Will Shine, Apple Tree et Is that All There Is ?, le groupe lance son premier opus francophone présentant le répertoire de Boris Vian ainsi que des compositions originales. Au fil des ans, ces joyeuses canailles ont d’ailleurs reçu d’excellentes critiques partout, tant pour leurs spectacles que pour leur discographie, en plus d’obtenir deux nominations à l’ADISQ dans la catégorie Jazz Interprétation.