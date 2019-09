Présenté au Château du Bel-Âge : « Jamais trop tard pour se marier »

Windsor (RC) – C’est le mardi 1er octobre, dès 13h30, qu’aura lieu la présentation du film «Jamais trop tard pour se marier». L’événement aura lieu aux Résidences Château du Bel-Âge, à la salle des loisirs. Amis, familles, élus, partenaires, organismes et médias sont invités, inspirés à la fois par la création avec les personnes aînées et un vent dans les arts.

Créée par les aînés de la résidence avec l’équipe du Vent dans les Arts, cette vidéo créative de fiction raconte l’histoire d’une reine qui désespère de marier son fils quelque peu butineur. Suivez les péripéties de la famille royale, des domestiques et de plusieurs personnages attachants comme la cuisinière, le plongeur et la gouvernante.

Dirigé par les artistes Sarah «Bisha» Touchette et Ian Fournier, le projet a permis à environ 20 aînés de s’initier à la création d’un scénario, au développement de personnages, à l’improvisation, à la musique et jusqu’au montage vidéo pour réaliser toutes les étapes de production d’un film, mais sous un angle artisanal et en privilégiant l’amusement avant tout.

«Nous avons été très surpris de la vivacité de certains personnages et bien que les ateliers (qui se sont étalés de janvier à juin2019) aient été parfois exigeants, on a pu voir une grande satisfaction chez les participants lorsqu’ils ont vu le résultat final du travail accompli», d’apprécier Ian et Sarah.

GériArt

Cette réalisation s’inscrit dans le projet GériArt – la créativité au service des aînés que le Vent dans les Arts a le plaisir de poursuivre grâce à la participation financière de la Ville de Windsor (3000$), de plusieurs autres partenaires et du Château du Bel-Âge qui accueillent l’équipe avec respect et professionnalisme.

Le Vent dans les Arts souhaite avec ce projet favoriser la participation créative des aînés vivants en résidence et l’organisme s’assure également d’intégrer des artistes professionnels dans ces activités pour inspirer les participants.

Pour information ou pour réserver vos places, contactez Sarah Touchette, directrice générale du Vent dans les Arts au 450 532-3425, ou par courriel au ventdanslesarts@gmail.com.