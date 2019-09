11e édition du planificateur familial ÉLÉ : De jeunes artistes récompensés!

Val-Saint-François – Au Centre culturel Yvonne L. Bombardier de Valcourt avait lieu le lancement de la 11e édition du planificateur familial réalisé par le Comité d’Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-François.

Dans une ambiance festive, les 14 artistes, jeunes gagnants du concours de dessins sur le thème de la lecture, ont eu le plaisir de recevoir un livre et d’assister à une belle histoire animée par Yves Lambert, lecteur-bénévole du projet Lire et faire lire. C’est aussi lors de cette soirée qu’ils ont appris une grande nouvelle: leurs dessins seront exposés au Salon du livre de l’Estrie à Sherbrooke, du 17 au 20 octobre prochain. Bravo aux enfants participants!

«Ce projet de planificateur, grandement apprécié, vise principalement l’intégration d’activités d’éveil à la lecture et à l’écriture dans les pratiques quotidiennes des familles de la MRC ayant de jeunes enfants. Ce grand calendrier est distribué gratuitement aux familles de la MRC du Val-Saint-François ayant des enfants de 0 à 12 ans, soit tout près de 2500 familles», précise Michèle Laberge, coordonnatrice du comité.

Sa distribution a débuté à la rentrée scolaire et se fait par le biais des écoles primaires, des CPE, des services de garde en milieu familial et de certains organismes (MLA, CSSS et bibliothèques).

Plusieurs organismes ont pris part à la réalisation de ce projet: la bibliothèque Yvonne L. Bombardier, le Centre de la petite enfance Magimo, le CIUSSS de l’Estrie CHUS, les Cuisines collectives des Tabliers en folie, Écrimots, la Maison de la famille des Arbrisseaux et le Richmond and Region Community Learning Center (CLC).

Mentionnons que le Comité ÉLÉ est soutenu par la Corporation de développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François.

Nous acceptons les dons pour la prochaine édition 2020-2021. Pour des commentaires et des suggestions, communiquez avec Michèle Laberge, coordonnatrice du Comité ÉLÉ: cdc.vsf@gmail.com, 819 644-0133.