De belles dames pour le plaisir des enfants et des grands

Windsor (RC) – Une trentaine d’enfants, de parents et d’amis étaient rassemblés au belvédère du Parc historique de la Poudrière le samedi 7 septembre pour l’envolée des belles dames. C’est au départ du milieu d’août que l’éleveur René Boutin de Chambly a pris soin de mettre les belles dames dans un réfrigérateur pour être acheminées vers la Poudrière.

Dès lors, 23 Vanessa cardui étaient réservés tandis que les autres enfants et adultes avaient suffisamment de belles dames qui se sont déployées, tantôt un peu gelé et pour d’autres le plaisir de l’envol.

«On l’appelle la belle-dame (Vanessa cardui), et c’est l’espèce de papillon la plus répandue au monde. Comme le monarque, la belle-dame appartient à la famille des nymphalidés. Si ses couleurs peuvent rappeler celles du monarque, les patrons affichés sur ses ailes sont bien différents. La belle-dame ne présente pas de nervures noires, comme celles du monarque, mais plutôt des taches brunes. Sur le revers de ses ailes postérieures, visible lorsque le papillon a les ailes fermées, on distingue quatre ocelles, taches rondes rappelant des yeux. D’une envergure d’environ 6cm, la belle-dame est aussi plus petite que le monarque, qui peut atteindre jusqu’à 10cm d’envergure. Le vol de la belle-dame est rapide et erratique, contrairement au flottement lent du monarque», précise André-Philippe Drapeau Picard et Daphné Laurier Montpetit de l’Insectarium de Montréal.

Légende amérindienne

Si une personne désire qu’un vœu se réalise, elle doit prendre un papillon et lui souffler ce vœu avant de le libérer.

Puisque le papillon ne peut faire de son, il ne peut révéler le vœu à quiconque sauf au Grand Esprit qui entend et voit toutes choses.

En signe de gratitude pour avoir accordé sa liberté au papillon, le Grand Esprit exauce toujours le vœu.

Aujourd’hui, nous sommes réunis pour accorder à nos vœux de bonheur et nous sommes prêts à donner leur liberté à ces papillons, confiants que ces vœux seront exaucés.