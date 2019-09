Le Centre d’Art de Richmond reçoit François Léveillée

Richmond – Pour son troisième spectacle de la saison 2019-2020, le Centre d’Art de Richmond est heureux de recevoir l’artiste François Léveillés avec son spectacle Tout est chimique. L’humoriste sera à la salle Patrick-Quinn le 27 septembre prochain, à 20h. Le coût est de 38$ plus les frais de billetterie.

Quand on est un artiste, qu’on a quarante ans de métier et qu’on a franchi le cap de la soixantaine, on peut se permettre de réaliser son rêve. Passionné, touche à tout tel un alchimiste, François Léveillée a passé sa vie entière à se mesurer au temps, à défier l’espèce humaine, à mater la matière et à affronter les éléments. Il avait le choix des armes. Auteur, compositeur, interprète, guitariste, metteur en scène, comédien écrivain et bricoleur, rien ne lui résistait!

En 2012, après quatre tournées en humeur, il a choisi de retourner à son laboratoire pour créer un nouveau spectacle synthèse amalgamant musique et humour. Deux produits aussi difficiles à mélanger que l’eau et l’acide, question de dosage. Il en a résulté Le deuxième rôle de ta vie, une production qu’il a présentée à plus d’une centaine de reprises et qui s’est mérité l’éloge du public et de la critique.

Toujours désireux de raffiner son art, François Léveillée a fouillé dans l’actualité, décortiqué l’inconscient collectif, analysé les mœurs pour en extraire des effluves qui provoquent d’infimes signaux électriques et déclenchent la libération de clés chimiques que les neurones s’échangent. Il en résulte un spectacle au parfum indélébile d’où le public sort avec le sourire aux lèvres et un sentiment de bien-être contagieux. Bref, Léveillée en humour et en chanson, c’est l’alchimie du bonheur assurée.

Pour acheter des billets et consulter la programmation2019-2020: www.centredartderichmond.ca, ou 819 826-2488.