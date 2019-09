Concert de la chapelle de St-Camille : Bach à la chandelle

Saint-Camille - Samedi 28 septembre, à 20h, tête-à-tête annuel à la chandelle avec Jean-Sébastien Bach au 157, rue Miquelon à Saint-Camille 25$ pour le billet de concert et 63$ en formule souper concert. Une soirée historique pour clore notre saison 2019, car ce concert sera l’occasion d’inaugurer le clavecin de facture flamande issu des Ateliers Bellavance et gracieusement offert à long terme par Monsieur Roger Dubois, propriétaire de Canimex et de la plus importante collection d’instruments en Amérique du Nord. De plus, nous aurons l’occasion de découvrir le positif – autre instrument à clavier et très prisé par les compositeurs de la période baroque – dont les Ateliers Bellavance font de nous l’heureux dépositaire. Enfin, pour la première fois à l’un des rendez-vous des Concerts de la Chapelle, nous entendrons résonner l’orgue Casavant du Camillois, instrument de 1938.

À ces trois instruments évoluera Jean-Willy Kunz, claveciniste et premier organiste en résidence à l’Orchestre symphonique de Montréal et donc à l’orgue Pierre-Béique de la Maison symphonique de Montréal. Monsieur Kunz est également professeur au Conservatoire de musique de Montréal et directeur artistique du Concours international d’orgue du Canada. À ses côtés, le flûtiste Vincent Lauzer dont le dernier enregistrement avec l’ensemble ARION, a reçu le diapason d’or de la musique. Monsieur Lauzer est également directeur artistique du Festival international de musique baroque de Lamèque.

En solo ou duo, messieurs Kunz et Lauzer interprèteront trois sonates, une partita, une aria et un capriccio du grand maître de Leipzig.

Nous sommes honorés par la présence de ces deux immenses figures du milieu de la musique baroque réunies, ici, en cette fin de notre 11e saison alors que déjà les grandes salles de concert s’arrachent l’un et l’autre en ce début des saisons régulières2019-20.

Comme chaque année, une formule souper concert vous est offerte. Alors que le concert débutera à 20h, au Camillois, le service du souper concocté par la chef France Darveau débutera à 18h, au P’tit Bonheur et se décline en 4 services à base de produits régionaux. Nous vous invitons à nous préciser vos choix d’entrée et de plat principal, soit en ligne au moment de votre réservation ou par téléphone. Le coût de ce forfait souper concert est de 63$ et inclut taxes et services. Pour ce souper, les réservations doivent être effectuées avant le 20 septembre.