Ravir lance la semaine de la culture dans la MRC des Sources

MRC des Sources (RL) - Le regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR), lançait officiellement le mardi10 septembre dernier, la programmation de la semaine de la culture dans la MRC des Sources, qui se tiendra du 23 au 29 septembre prochain sous le thème Les 7 trouvailles des Sources. Création innovante de la part de l’organisme, la semaine de la culture Ravir, rassemblera les sept municipalités sur le territoire de la MRC des Sources autour de la cause commune de la promotion culturelle locale. En effet, chacun des villes et villages du territoire se verra attribué une journée au cours de la semaine, où la promotion de la culture sera à l’honneur. Ainsi, c’est à la municipalité de Saint-Camille, que reviendra les honneurs d’ouvrir les festivités, le lundi 23 septembre dès 10h le matin avec des expositions et diverses activités se déroulant notamment au P’tit Bonheur ainsi qu’à la bibliothèque de l’endroit.

Le lendemain, mardi le 24, ce sera au tour de St-Adrien de convier la population à venir célébrer dans sa communauté. Ainsi, St-Georges-de-Windsor, Wotton, Danville, Ham-Sud et finalement Asbestos, viendront tour à tour compléter cette première édition fort bien remplie de la semaine de la culture RAVIR. Le maire d’Asbestos et préfet de la MRC des Sources, M. Hugues Grimard, a profité de son allocution lors du point de presse, pour souligner son appréciation de voir l’ensemble des municipalités se regrouper, autour de l’initiative de RAVIR afin de célébrer la culture, «... qui est une partie intégrante de l’âme de la communauté.» A-t-il exprimé.

Le député de Richmond, André Bachand était également sur place afin de donner son appui à l’évènement qui est, selon lui une initiative extraordinaire pour la promotion de la région.

Pour le président de Ravir M. Donald Mercier, il s’agit d’une occasion unique pour la population de découvrir chacune des municipalités de la MRC, au travers des activités spécifiques à chacune d’elle, d’où l’appellation Les 7 trouvailles des Sources. À noter que l’organisme soutenant le covoiturage offre via son site internet www.ravir.ca des liens où les gens peuvent signifier leurs offres et/ou demandes en vue d’utiliser ce service communautaire.