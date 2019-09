Catherine Villeneuve en spectacle-bénéfice à St-Rémi-de-Tingwick le 21 septembre

MRC des Sources (RL) - L’église de St-Rémi-de-Tingwick accueillera Mlle Catherine Villeneuve et son spectacle Passion Céline le samedi 21 septembre à compter de 19h30. Originaire du Saguenay, la jeune femme de 39 ans réside actuellement dans la municipalité de Chesterville et enseigne à la commission scolaire Des Bois-Francs. L’artiste, qui est une adepte des œuvres de Céline Dion depuis son plus jeune âge, revisitera des pièces d’hier à aujourd’hui issue du répertoire de la diva québécoise de renommée internationale. Mlle Villeneuve est actuellement en tournée avec ce spectacle hommage, alors qu’une première représentation a eu lieu le 13 juillet dernier à l’église de St-Édward Parish de Knowlton. «J’ai toujours adoré les chansons de Céline, depuis l’âge de trois ans que je chante ses chansons et que je suis l’évolution de sa carrière.

Après avoir remporté des concours de chants étant plus jeune et avoir fait partie d’un band de 16 à 23 ans environ, j’avais mis la musique de côté quelque peu au profit de la vie familiale. Mais voilà que des retrouvailles avec un vieil ami, Dominic Boulianne, m’auront permis de relancer l’aventure de la chanson, en travaillant notamment comme choriste remplaçante pour le baryton bien connu Gino Quillico, alors que Dominic œuvrait déjà avec lui à titre de pianiste officiel. Avec le spectacle Passion Céline, je veux en quelque sorte redonner à mon tour, en jumelant ma passion aux besoins des lieux de cultes. Je sais très bien que le financement n’est pas facile pour les églises en ce moment et comme je trouve la sonorité de ces bâtiments d’une qualité incroyable, j’ai décidé de créer un spectacle hommage à Céline que je présenterais dans les églises et dont les profits engendrés pourraient du même coup leur venir en aide.» De nous expliquer MlleVilleneuve.

Après son arrêt à St-Rémi de Tingwick, la tournée présentée par L’Épicurienne Productions, se dirigera du côté de Sorel-Tracy le 5 octobre prochain et à La Malbaie le 12 octobre, avant de se rendre à St-Antoine-sur-Richelieu le 26 du même mois. Les billets du spectacle sont disponibles au coût de 25$ et il est possible de s’en procurer auprès de M.Richard Thibault de la fabrique de St-Rémi, sur le site de billetterie en ligne Lepointdevente.com, via le site Facebook de la production ainsi qu’à la porte le soir de l’évènement.