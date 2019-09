Symposium : Une belle fenêtre d’opportunités pour les artistes

Danville (RL) - Le 21e symposium des arts de Danville qui se déroulait, comme on le sait, au cours de la fin de semaine de la fête du Travail aura une fois de plus offert une belle fenêtre d’opportunités aux différents artistes présents. En effet, contrairement à ce qu’il avait été permis de croire et dont il avait été fait mention dans notre édition de la semaine dernière, l’impressionnante somme annoncée lors du bilan de l’évènement, est en réalité le total des recettes provenant de la vente des œuvres au cours du week-end.

Cette somme qui s’élève maintenant jusqu’à 85000$, signifie donc que les artistes ont pu bénéficier d’un intéressant bassin d’acquéreurs potentiels, venus visiter les cinq sites d’exposants, procurant par le fait même une hausse de 25% des ventes par rapport à l’an dernier. À noter que l’organisation du symposium ne perçoit aucune redevance en lien avec ces ventes, c’est donc à titre de correction de l’information véhiculée que nous soulignons ce fait important. «Nous avons connu une très belle année et nous en sommes tous vraiment fiers pour le public et les artistes invités. Pour ce qui est du bilan du symposium en lui-même, nous en sommes à en terminer l’analyse et grâce notamment à nos précieux partenaires financiers, nous prévoyons être en mesure d’atteindre l’équilibre budgétaire pour l’édition de cette année.» De nous expliquer M.Mario Morand, président du conseil d’administration du symposium.