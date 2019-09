RAVIR souligne les 10 ans de la chorale Dud’ili’d’Ham

MRC des Sources (RL) - La chorale Dud’ili’d’Ham dirigée par MmeShanti Legault, musicienne et chanteuse de formation, fête cette année son 10e anniversaire. Ainsi depuis sa création, ce sont des dizaines de personnes en provenance de tous les horizons qui se sont relayées et regroupés autour d’un moteur collectif comprenant, le plaisir, l’amitié et la coopération. Avec un répertoire diversifié alliant notamment: musique du monde, chants francophones, Gospel, rock et classique, la chorale Dud’ili’d’Ham a toujours su transposer l’émotion à son public au fil des ans.

Particularité intéressante cette année, un atelier d’initiation au chant choral, piloté par la directrice MmeLegault, était offert à la population sur contribution volontaire le mardi 10 septembre dernier à La Meunerie de St-Adrien. Ainsi, suite à cette initiation au chant, des sessions seront offertes chaque lundi à compter du 16 septembre à La Meunerie de 19h à 21h, à noter que le premier cours de chacune des sessions se veut gratuit. Le même exercice s’effectuera du côté de Dudswell les jeudis, alors que Dud’ili’d’Ham s’y transportera aux mêmes heures à compter du 19 septembre prochain. Pour de plus amples informations: shanti.legault@gmail.com - 819-828-2303