Illustrer sa vie sur ton d’aquarelle poétique

MRC des Sources (RL) - Poésie et aquarelle au café de la rose des vents, voilà le titre du livre que Mme Gisèle Pud’homme, résidente de Tingwick, vient tout juste de lancer aux éditions Les carnets de Dames Plumes. Cet ouvrage couleur de 450 pages, comprenant récits, poésies et illustrations, se veut en quelque sorte un reflet du parcours de vie de l’auteure jusqu’à maintenant et un legs important de son histoire à ses enfants. Originaire de Montréal et établie dans la région Estrie-Bois-Francs depuis la fin de l’année1995,

Mme Prud’homme s’adonne à une multitude de facettes artistiques allant de la musique, à l’aquarelle, en passant par la conception de vitraux, à la poésie et au conte notamment. Cette auteure, qui écrit depuis 1982, pratique la peinture depuis 2007, moment où elle subit l’influence artistique positive de la peintre renommée Josée Perreault. «L’art a toujours été important pour moi, peu importe sa forme, c’est littéralement un besoin de m’exprimer. J’avais d’ailleurs le désir d’écrire un livre depuis longtemps, mais voilà que des enjeux de santé en 2013 m’ont finalement donné l’élan nécessaire pour mettre mon projet de l’avant.

Une aventure d’écriture et de préparation qui aura duré trois ans durant lesquelles, j’ai revisité plusieurs sphères de ma vie pour en arriver à publier aujourd’hui un peu de mon histoire sous les couleurs des éditions Des carnets de Dame Plume.» Bien que ce livre soit encore fraichement lancé, les idées ne manquent pas pour Gisèle Prud’homme, qui mijote quelques autres projets, dont la possible écriture d’un livre pour enfants dans un avenir prochain. «Il est important de souligner que la créativité est à la portée de tous, si l’on a besoin de s’exprimer, alors il faut le faire, cela nous amène à nous dépasser en tant que personne» de conclure fièrement l’auteure. Les gens désireux de se procurer le livre Poésie et aquarelle au café de la rose des vents au coût de 80$ l’unité, peuvent le faire en entrant en contact directement avec MmePrud’homme sur Facebook ou encore auprès de la maison d’édition.