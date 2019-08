Danville. Une programmation haute en couleur!

Danville (RL)- L’animation sera une fois de plus un attrait particulier lors de la fin de semaine du symposium des arts de Danville. En effet, les organisateurs n’ont certes pas lésiné sur la qualité pour leur 21e édition, alors que des artistes de renoms ont accepté volontiers l’invitation leur étant lancée, de venir performer à Danville dans le cadre de la célébration de l’art. La tête d’affiche du samedi soir sous le chapiteau Toyota Richmond ne sera nul autre que l’auteure-interprète québécoise, Pascale Picard.

Cette dernière viendra offrir au public des œuvres de son plus récent album The beauty we’ve Foundparu en octobre dernier, ainsi que quelques pièces possibles provenant de son répertoire. Le chapiteau sera confié à la formation des Blueberries le vendredi soir à 20 h 30 alors que la troupe de la région de la MRC des Sources, Doufolk viendra fermer les livres musicaux du symposium le dimanche soir. Outre les grands spectacles, nous retrouverons des ateliers d’initiations à des instruments de musique pour enfants, une séance de Tam-Tam-Jam pour tous, le samedi à 12 h 30, de l’animation théâtrale, ainsi que de l’animation regroupant de la sculpture, du dessin et de la peinture. « Nous avons voulu axer un de nos volets sur les jeunes cette année en offrant une plus grande gamme d’activités pour eux.

Une panoplie d’activités et d’animations pour tous, ainsi que des ateliers découverts seront également offerts au public dans le cadre du 21e symposium des arts, les expositions des artistes, des tours guidés de la municipalité par un historien, une visite du manoir Cleveland le lundi 2 septembre, des conférences et un concours de photographies. Il s’agit que quelques exemples des attraits particuliers que les gens auront la chance de découvrir dans le cadre du symposium. » D’expliquer Mme Isabelle Lodge, membre active du conseil d’administration et présidente de l’entreprise Évènements Lodge .