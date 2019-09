L’art à l’avant-plan, grâce à des partenaires financiers indéfectibles

Danville(RL)- Lorsque nous regardons par-dessus notre épaule et jetons un œil au 20 dernières éditions du Symposium des arts de Danville, force est d’admettre que l’une des raisons de la longévité de ce festival de la création en Estrie, est sans aucun doute le support que ce dernier reçoit de la part partenaires financiers de premier plan axés sur leur milieu.

Ainsi, des entreprises et corporations de la région, qui croient au bienfait de la promotion de l’art au niveau culturel et social, s’impliquent avec le conseil d’administration du symposium, afin d’apporter leurs supports à la production de l’évènement et au développement de celui-ci. Parmi les partenaires financiers du 21e symposium de Danville, nous retrouvons entre autres : La Caisse Desjardins des Sources, le concessionnaire automobile Toyota Richmond, la MRC des Sources, la SADC des Sources, Alliance Magnésium, M. André Bachand, député de Richmond, la Ville de Danville, l’association touristique des Cantons-de-l’Est, Patrimoine Canada et Tourisme Québec.

Il est clair qu’en dépit du fait que l’on veut mettre l’accent principal sur le talent et les œuvres des créateurs, l’aspect financier demeure un enjeu majeur pour la tenue d’un tel évènement, car celui-ci amène des retombées importantes, tant au niveau culturel que sociaux et économique pour l’ensemble de la région.