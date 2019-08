Danville Histoire Culture et Société, exposeront des photos dans le cadre du symposium

Danville (RL) - Le regroupement de personnes formant l’organisme Danville, culture et société (DHCS) tiendra une exposition de photos anciennes dans les locaux de l’immeuble H. Dupont de Danville située au 2 de la rue du Carmel, les 31 août et 1er septembre de 10 h à 17 h.

Présenté sous des thématiques particulières et on ne peut plus précises, le comité du groupe DHCS invite la population à venir faire une rencontre avec l’histoire de la municipalité, en s’imprégnant de photos témoignant d’une époque, n’étant pourtant pas si lointaine de celle d’aujourd’hui. Ainsi, les volets explorés lors de cette exposition seront premièrement : Notre Patrimoine existant qui se perd d’une année à l’autre depuis 1940 à nos jours ainsi que Nos commerçants du carré d’hier à aujourd’hui. « Nous sommes honorés de pouvoir exposer nos photos d’époque dans le cadre du symposium de Danville.

Pour notre organisme, c’est un peu comme si l’on nous accordait une place au sein de cette grande famille de la fête de l’art. Par conséquent nous aimerions remercier sincèrement le comité organisateur de l’évènement qui nous permet de nous joindre à eux et ainsi faire découvrir aux visiteurs quelques-uns des joyaux locaux et assurément un peu de notre passé danvillois. » De commenter M. Normand Desharnais, membre du comité bien connu dans la région.