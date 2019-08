Le 21e Symposium, synonyme de qualité et diversité créatrice

Danville(RL)- Le symposium de Danville, qui se déroulera comme on le sait au cours de la fin de semaine de la fête du Travail, soit du 30 août au 2 septembre, sera propice à la découverte de la variété créatrice pour les visiteurs qui sillonneront les rues de la municipalité danvilloise.

Mme Caroline Dion, présidente d’honneur du 21e symposium, se disait ravie de la qualité des artistes présents une fois de plus cette année. « Lorsque je regarde les noms qui figurent au tableau des artistes qui seront à Danville, je ne peux faire autrement que de féliciter le comité de sélection pour leur travail. Il faut comprendre que ce sont des centaines de candidatures que les membres du comité reçoivent à leur bureau à chaque édition. Des critères très précis et une analyse rigoureuse des dossiers de chacun auront mené à l’invitation de 46 artistes cette année. Pour ma part, agissant à titre de présidente d’honneur, je suis ravie d’être présente et d’avoir eu la chance de créer la toile d’honneur (Amour parfait) commandité généreusement par Alliance Magnésium, qui fera l’objet d’un tirage pour aider au financement du symposium.

Quel plaisir également d’avoir eu le privilège d’inviter personnellement deux artistes de mon choix en les personnes de Jérôme Grenier, sculpteur émérite ainsi que René Cécil, artiste peintre de grand talent. Le public aura d’ailleurs l’opportunité de découvrir une œuvre particulière à laquelle nous avons tous trois collaboré. Il est plutôt rare que plusieurs créateurs unissent leurs forcent dans la réalisation d’une œuvre, il s’agit certainement-là d’une exclusivité et dont nous sommes très fiers du résultat. Je profite donc de l’occasion pour inviter la population d’ici et d’ailleurs à venir célébrer avec nous les talents de nos artistes invités et locaux, au sein d’un site enchanteur qui inspire à la création et dont une visite vaut bien plus que le détour. » De conclure l’artiste de Victoriaville, qui exposera ses œuvres (sculptures et tableaux) à la salle du centre Mgr Thibault.