Cédric Allard et ses amis à la Poudrière

Windsor (RC) – Natif de Victoriaville où il a grandi pour ensuite choisir d’être enseignant, Cédric Allard a transmis sa passion de la musique aux enfants du primaire durant l’année scolaire, ainsi qu’aux adolescents dans les camps musicaux durant l’été. C’est ce qu’on pouvait retenir de la carte des 5 à 7 de la Poudrière, à l’approche d’un été à la saveur d’une rentrée scolaire, mais qui a permis au musicien d’avoir l’occasion de présenter ses compositions.

Demeurant à Canton de Melbourne, Cédric Allard enseigne la musique auprès des élèves de 3e année dans les écoles de Maricourt, Racine, Saint-Claude et du secteur de Saint-Gabriel à Windsor reliée à la Commission scolaire des Sommets.

«Accompagné de Pierre-André Nadeau, alias Pium à la guitare basse, et Sébastien Michel à la batterie et percussion, j’ai eu l’occasion de pouvoir m’amuser au belvédère de la Poudrière avec des proches et des amis. Ce 5 à 7 m’a permis de m’éclater avec les harmonies, le jazz, le classique, des traditions musicales et des petits coups de rock bien senti», affirmait Cédric Allard, la main à la contrebasse lors du jeudi 22 août. De quoi entrevoir un 5 à 7 pour le musicien et l’enseignant lors de la prochaine année.