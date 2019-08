Un duo haut en couleur à la Poudrière : Le Pouvoir Émotionnel de l’Art

Windsor (RC) – Du 3 au 30 septembre au Parc historique de la Poudrière, Josée Lajoie et Evelyn Losier présenteront Le Pouvoir Émotionnel de l’Art. Il s’agit d’une exposition à titre individuel sous le thème de l’exploration des émotions. À proximité de la rivière Watopeka, les invités pourront apprécier le vernissage des deux artistes le 6 septembre prochain, de 17h à 19h.

Loisier et Lajoie persistent de montrer que l’art est un véhicule de sensibilité humaine. Ces recherches tendent à répondre aux questions suivantes: Pourquoi, comment et quelles sont les émotions qui surgissent à la contemplation d’une œuvre? Comment une émotion soudaine et incontrôlable nous envahit devant un tableau duquel on ne peut détacher le regard, pour lequel une connexion inexpliquée exprime tout son sens?

Période charnière

Josée Lajoie puise son inspiration dans des petits moments uniques vécus avec son entourage, qu’elle capture ensuite avec son appareil photographique. Cette démarche offre à l’exposition une dimension plus personnelle, favorisant l’expression d’émotions authentiques, et permet de connaître chaque histoire inhérente aux photographies.

Criminologue de formation, Josée Lajoie observe et analyse des comportements humains qui constituent pour elle une deuxième nature. C’est en 2016 qu’elle débute la peinture à l’huile de manière assidue: une période charnière où l’art prend toute la place, où le temps de vivre et le moment présent de s’ouvrir à de nouveaux horizons deviennent essentiels. Elle amorce alors cette recherche pour comprendre le pouvoir émotionnel de l’art.

Créativité et racines

L’artiste professionnelle Evelyn Losier est d’origine acadienne, née à Tracadie-Sheila au Nouveau-Brunswick et établie dans la MRC de Drummond. En 2004, elle a fondé son entreprise REL’ART. Au cours des 10 dernières années, elle a réalisé plus de 50 expositions. Animatrice sur les ondes de Zone TV, elle est aussi en ligne sur YouTube avec son émission REL’ART. Elle a pour sources d’inspiration ses racines avec lesquelles elle entretient toujours des liens très serrés, malgré la distance et l’environnement: de la nature, de la mer et de la spontanéité du moment.

Durant tout le mois de septembre, le duo d’artistes autodidactes permettra aux visiteurs d’apprécier Le Pouvoir Émotionnel de l’Art au pavillon de la Poudrière. Consultez les jours et les heures au 819 845-5284, ou sur le site Facebook de la Poudrière.