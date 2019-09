Rentrée 2019-2020 : Recrutement de choristes

Racine (RC) – Pour celles et ceux qui rêvent de se joindre à une chorale, c’est maintenant ! La chorale de la Farandole est en période de recrutement et est à la recherche de choristes. L’expérience et la connaissance musicale ne sont pas requises.

La session automne débutera le 13 septembre prochain au Centre communautaire de Racine. Les répétitions auront lieu aux deux semaines, les vendredis de 19h à 22h. Les auditions de nouveaux choristes se dérouleront tout le mois de septembre.

Pour votre inscription ou votre audition, veuillez communiquer avec M.Bombardier au 450 532-4389 ou à auditionsfarandole@gmail.com.