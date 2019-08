Lancement officiel du 21e Symposium des Arts de Danville

Danville (RL) - Le comité organisateur du 21e symposium des arts de Danville avait convié les médias le mardi 13 août, afin de lancer la programmation de sa prochaine édition.

L’évènement qui se déroulera une fois de plus durant la fin de semaine de la fête du Travail, soit du 30 août au 2 septembre, regorgera d’activités qui sauront plaire à toute la famille. Sous la présidence d’honneur de Mme Caroline Dion, artiste peintre renommée de la région de Victoriaville, le symposium accueillera cette année 46 artistes créateurs venus de partout en province, qui viendront faire découvrir, par des expositions ou des ateliers de démonstration, toute l’ampleur de leurs talents, aux visiteurs sur place.

La programmation diversifiée propose notamment une gamme d’activités telles que: les traditionnelles expositions d’œuvres d’artistes invités et locaux, des ateliers de peintures et de sculptures, du maquillage pour enfants et divers ateliers musicaux et artistiques pour ces derniers également. Ajoutons à cela la conférence de MmeLine Blouin intitulée «L’art d’entendre les murmures du cœur, quand l’art rencontre l’essentiel en soi»¸ le samedi 31 août à 15h ainsi que de celle du photographe et ornithologue bien connu dans son milieu, M.Martin Forget, qui sera présentée le dimanche sur le site de l’étang Burbank à compter de 14h. Il y aura d’ailleurs à ce moment, dévoilement de la photo gagnante votée par le public parmi les 10 photos finalistes d’un concours organisé par la corporation de l’étang Burbank, elles qui seront en exposition à l’hôtel de ville durant toute la durée du symposium. Parmi les nouveautés de la présente édition, nous retrouverons la création d’un Héron géant fait à partir de matières métalliques recyclées, qui sera réalisé sur place dans une section réservée du «Carré du Village» de 10h à 17h, par l’artiste sculpteur, Indra Singh, lors des journées du samedi et dimanche.

Une visite du Manoir Cleveland située sur la rue du Carmel sera également possible via plusieurs plages horaires, le lundi 2 septembre. De plus, le volet musical sera une fois de plus à l’honneur cette année avec de l’animation en continu tout l’après-midi en plus des spectacles de grande qualité sous le chapiteau Toyota Richmond en soirée, avec des performances du groupe The Blueberries le vendredi soir. L’auteure-compositrice et interprète Pascale Picard s’emparera de la scène le samedi, alors que le groupe de la région, Doufolk Band, se chargera de faire danser la foule le dimanche soir, soulignons que tous ces spectacles seront présentés à compter de 20h30. À noter également qu’il sera possible sur réservation, de se prévaloir d’une visite guidée en autobus, des joyaux architecturaux de la ville de Danville, le tout animé par l’historien local, M.Daniel Pître.

Une fois de plus toutes les activités du symposium sont entièrement gratuites grâce à l’implication de Desjardins ainsi que d’Alliance Magnésium, Patrimoine Canada, le centreO3 et l’ensemble des partenaires de l’évènement. De ce fait, l’entreprise Alliance Magnésium commandite une fois de plus cette année, la toile d’honneur intitulé «Amour parfait», une œuvre produite de la main de la présidente d’honneur Mme Dion. Cette toile d’une dimension de 76,2cm par 60,96cm fera l’objet d’un tirage où il sera possible pour les gens de se procurer un billet. «Pour Alliance Magnésium, soutenir un évènement culturel et touristique de cette envergure (…) c’est dire bravo aux exposants, merci à la ville et félicitations aux organisateurs et nombreux bénévoles.» De confier Karine Vallières, Directrice, communications et affaires publiques de l’entreprise.