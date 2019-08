L’éveil aux sens se poursuit durant le mois d’août au Centre d’interprétation

Richmond (RC) – De concerts classiques en expositions visuelles, d’animations théâtrales en lectures-théâtres, le Centre d’interprétation de l’ardoise (CIA) émerveille tous vos sens cet été avec de beaux moments et de découvertes

«Et cela continue durant août. Mais attention, certains événements arrivent à leur dernière représentation, comme Réguines et fantômes du Chemin des Cantons et À l’ombre des ardoises d’Orford Musique. Ne manquez pas ces deux rendez-vous à savourer en famille ou entre amis. Et ils sont gratuits», de mentionner le président du CIA, Pierre Bail.

Zoo Story

Avec Zoo Story, deux comédiens vivront, dans un espace en apparence si paisible, les pires orages de leurs cœurs blessés. Une pièce forte mise en scène par Matieu Gaumond avec Alexis Gaumond et Richard Letendre.

Dans un parc new-yorkais, petit havre de paix par excellence, est assis sur un banc Peter, petit bourgeois, classe moyenne… Il est midi. Peter profite de l’été. Arrive Jerry, un jeune homme mystérieux. Là, commence l’histoire troublante de deux destins tragiques.

Le 17 août, à 19h30, au Centre d’interprétation de l’ardoise.

Lori Hazine Poisson et Hélène Poissant

Lori Hazine Poisson avec Le Plus Petit des grands vernissages. Artiste multi disciplinaire de Danville, elle dévoile son univers miniature, coloré qui nous plonge au cœur de l’imaginaire. Les sculptures sont réalisées en bois et pâte de papier, langage de l’économie et de la densité.

Jusqu’au mois de septembre.

Après le dessin à la gouache, au pastel et à l’huile, Hélène Poissant a exploré le photomontage dans l’esprit de Man Ray et du cubisme. Son travail photographique joue de la transparence et de la surimpression. Ses récents collages intègrent des papiers recyclés, des rejets de dessins, des fragments imprimés divers servant de matériaux de base à des constructions complexes.

Également jusqu’à septembre.