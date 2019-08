Au tour de Mel DL et les Blues Dogs

Richmond (RC) – Dans le cadre du Festival de l’auto ancienne, le groupe de MelDL et les Blues Dogs était fin prêt pour la soirée de samedi à la Place René-Thibault au centre-ville. «C’est intéressant d’être à Richmond ce soir. Nous sommes surtout en Estrie et aussi dans la région de Granby et nous avons un bon bagage de rock», mentionnait la chanteuse Mélanie Dumont Lévesque.

«Le répertoire regroupe les succès de groupes légendaires tels que AC/DC, Guns N’Roses et Bon Jovi. Sans oublier les chanteuses rock qui ont écrit l’histoire: Janis Joplin, Joan Jett ainsi que Pat Benatar. MelDL et les Blue Dogs savent aussi faire danser sur le rythme de la pop actuelle de Bruno Mars, Camila Cabello, Lady Gaga et plusieurs autres artistes», peut-on lire sur le Facebook du groupe.