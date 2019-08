Une année bien remplie pour Sébastien Labonté

Asbestos (RL) - Le festival des Gourmands d’Asbestos se tiendra au cours de la prochaine fin de semaine et des artistes de renoms viendront une fois de plus fouler les planches de la grande scène ABS Remorque au plus grand plaisir des festivaliers. En plus de Sylvain Cossette, Ludovick Bourgeois, Sir Pathétik et du groupe Oftenbach notamment, nous retrouverons un chansonnier local en la personne de Sébastien Labonté.

Résident de Windsor depuis près de deux ans, mais originaire d’Asbestos, il s’agit en quelque sorte d’un accomplissement personnel que de jouer «à la maison» durant le festival pour celui qui a grandi sur la rue des quatre vents. Reconnu notamment pour son spectacle «hommage à Bob Bissonnette» qu’il présente un peu partout en région depuis la disparition malheureuse de ce dernier lors d’un tragique accident d’hélicoptère en septembre 2016. «J’ai eu la chance de rencontrer Bob, quelques années auparavant lors d’une soirée que nous organisions pour notre ligue de hockey à Valcourt et comme j’étais DJ, que je chantais et grattais déjà la guitare à l’époque, une complicité s’est rapidement installée entre nous et j’ai même eu la chance de faire quelques fois des premières parties de ses spectacles.

Après son accident les gens me demandaient souvent de jouer de ses chansons et c’est un peu de cette façon que l’hommage à Bob est né. Maintenant, je dirais que mes spectacles sont composés environ à la moitié de son répertoire et l’autre moitié va chercher une gamme très variée pouvant aller du country au rock en passant par le Folk selon la demande des gens. Le but de l’exercice est toujours que les gens du public s’amusent, qu’ils ressentent littéralement le sentiment d’un “party” éclaté lors de la soirée.» Nous confia-t-il. Sébastien Labonté sera en prestation lors des intermissions et pour la clôture du volet musical, lors des soirées du vendredi et du samedi au Festival des Gourmands.

De plus, lorsque l’on décortique un peu plus son horaire, c’est près d’une quarantaine de spectacles que ce dernier aura présentés aux termes de la présente année. Un défi de taille lorsque l’on sait qu’il ne s’agit pas de son gagne-pain, mais bien d’une passion adjacente à son travail chez BRP. Une passion qui l’amènera à se produire entre autre, plusieurs soirs à St-Tite, lors du festival country en septembre, ainsi que d’assurer un prélude musical au spectacle de Kevin Parent et Travis Cormier ce jeudi 15 août lors du Show de la rentrée d’Acton Vale.