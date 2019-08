Troisième représentation du Chemin des Cantons

Richmond – Suite à la première (20 juillet) et la deuxième (3 août), la troisième représentation de l’animation théâtrale conçue par le Chemin des Cantons sera présentée le samedi 10 août, à 14h.

C’est bien connu, chaque étape du chemin a son histoire de fantômes. Mais dernièrement, c’est l’ensemble du Chemin des Cantons qui semble hanté… Venez découvrir avec Glenn et Olivia la cause des phénomènes étranges qui perturbent le tracé historique. Là où chaque objet est porteur d’histoire... et de vie!

Une animation théâtrale gratuite en lien avec le Centre d’interprétation de l’ardoise pour toute la famille, incluant les jeunes de 12 ans et plus.