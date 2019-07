16 artistes ont créé sous le thème Osez carré !

Durham-Sud - Depuis le 1er juillet jusqu’au 30 septembre se tien l’exposition collective Osez carré! à la Galerie MP tresart de Durham-Sud où regorgent de talent 16 artistes en arts visuels. Sont présentées cette fois des œuvres en peinture et en sculpture.

La galerie présente trimestriellement des thématiques afin d’offrir aux artistes des défis de création et de stimuler la créativité. Une sélection est effectuée par un comité de jury de pairs.

Le vernissage aura lieu le 3 août entre 14h et 17h. Pour célébrer et enrichir la journée, la chanteuse de la relève Kelowna Chauvin sera sur place pour interpréter quelques chansons.

Voici le nom des participants du Québec: Céline Rioux, Marie Plante, Guylaine Simard, Annie Pelletier, Monique Boudreau, Karine Lavoie, Alain Paré, Carole Louise Chabot, Xavier Dany Girard, Ginette Lefebvre, Marie Bélanger, Johanne Mont-Redon, Claire Fafard, Réjean Lacroix, Lise des Greniers et de la France: Christelle Chanabaud.

À ce collectif, s’ajoutent les œuvres de nos artistes permanents: Diane Béland, ReBel, Maria Tremblay, Mélanie Poirier et Ghyslaine Couture.

Pour commémorer ses 10 ans d’existence, la Galerie MP tresart a décidé de peaufiner ses couleurs! D’ailleurs, le public est invité à venir visiter la galerie durant les heures d’ouverture, soit le vendredi entre 19h et 21h, le samedi/dimanche entre 11h et 17h et sur rendez-vous durant la semaine. Téléphone: 819 858-2177. Entrée gratuite. Site Web: galeriemptresart.com.