Dimanche 28 juillet au Camillois : flûtes et clavecin avec Les Méandres

Saint-Camille - Pour leur quatrième rendez-vous de la saison, Les Concerts de la Chapelle accueillent dimanche, 28 juillet à 15h, l’ensemble Les Méandres tout juste de retour d’une tournée dans l’Ouest canadien. Ces trois musiciens de la relève, Jérémie de Pierre et Élyse Lamanque-Girard aux flûtes à bec et Justin Luchinski au clavecin, s’intéressent particulièrement à la musique baroque française sans négliger pour autant le répertoire italien ou allemand, comme en témoigne le programme qu’ils nous proposent avec des œuvres de Stadlmayr, Flaconiero, Uccellini, Marais, Berardi, Leclair, Sammartini et plusieurs autres.

Cet ensemble, tout jeune, offre néanmoins déjà une programmation annuelle au public montréalais depuis 2017 et fut présent à l’édition de juin dernier du prestigieux Festival Montréal Baroque. Jean-Pierre Harel, directeur artistique et fondateur des Concerts de la Chapelle de Saint-Camille, est très heureux de faire découvrir à son public ce nouvel ensemble ayant rejoint les rangs des nombreux ensembles professionnels du milieu québécois de la musique baroque.

L’été étant bien installé, le traditionnel verre de l’amitié offert à la fin de chaque concert sera cette fois servi à la terrasse du P’tit Bonheur où il sera possible de se sustenter avant et exceptionnellement après le concert. Avec le repas, Le Café du Flâneur offrira gratuitement une seconde consommation.

Le public est invité à profiter de sa présence à Saint-Camille pour visiter à la galerie Hortense du P’tit Bonheur l’exposition collective locale Tissons des liens autour du fil centrée sur les diverses fonctions et possibilités expressives du textile. Cette exposition est disponible jusqu’au 1er septembre 2019.

Enfin, un événement gratuit et hautement apprécié par les gens de tous âges aura lieu le dimanche 11 août au Camillois: LA JOURNÉE DE CORDES vous accueille à titre de musiciens (violoniste, altiste, violoncelliste ou contrebassiste), de chanteurs ou simplement de mélomanes. Procurez-vous votre partition en ligne en visitant le site https://lesconcertsdelachapelle.com/concerts/les-meandres/ et invitez parents et amis à assister à la générale publique qui se déroulera de 13h à 16h et qui sera suivie d’un petit concert à 16h30.