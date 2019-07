Richmond – En collaboration avec Traces et Souvenances, le Chemin des Cantons présente Réguines et fantômes : enquête sur le Chemin des Cantons. L’évènement, gratuit pour tous, sera présenté au Centre d’interprétation de l’ardoise le samedi 13 juillet, à 14h. Trois autres représentations auront lieu le 20 juillet et les 3 et 10 août, chacune à 14h.

Le texte est de William S. Messier et la mise en scène de Marianne Roy. Les comédiens sont Alexandre Leclerc, Rosie-Anne Bérubé-Bernier et Sophie Toutant-Paradis. S’ajoutent les accessoires de Laurent Laventure, les costumes de Guylaine Carrier et l’environnement de Sébastien Hinse.

Synopsis

Depuis quelques semaines, les choses ne tournent pas rond sur le Chemin des Cantons. Des objets disparaissent ou sont déplacés d’un site à l’autre, quelqu’un, ou quelque chose, s’amuse avec les installations au grand dam d’Olivia, l’employée chargée d’assister les visiteurs. On en vient même à faire appel aux services de Glenn Stevens, un chasseur de fantômes. Grâce à ses réguines de surveillance, Glenn découvrira que les dérangements sont bel et bien causés par un esprit. Mais pas n’importe lequel: c’est le fantôme de Queen Lil, une tenancière à la recherche d’un anneau qui lui est cher. Olivia et Glenn comprendront bien vite que la seule façon de se débarrasser de cette visiteuse malcommode, c’est de l’aider à trouver ce qu’elle cherche.

Avec plus de 400 kilomètres de routes pittoresques à travers l’héritage anglo-américain des Cantons-de-l’Est, cette populaire route touristique est la voie royale pour découvrir le sud du Québec.

Forts du succès de sa Route des thés qui permet à ses étapes d’accueillir les visiteurs avec un thé à l’anglaise, servi dans les règles de l’art, le Chemin récidive avec cette animation théâtrale drôle et dramatique lié au patrimoine des Cantons-de-l’Est.

À noter que les représentations sont extérieures (intérieur en cas de pluie).

Vous devez apporter votre chaise. Ce spectacle est pour tous les âges.