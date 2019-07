Dix 5 à 7 sur le belvédère de la Poudrière

Windsor (RC) – C’est parti pour l’édition2019 des jeudis 5 à 7 au belvédère du Parc historique de la Poudrière. Réputé pour leur répertoire des années70 jusqu’à aujourd’hui, c’est le groupe des Cool Brother’s qui a débuté la saison le 27 juin.

La semaine suivante, 4 juillet, c’était au tour du duo Jes-K et Ian Fournier avec sa voix douce et puissante. Jes-K proposait un voyage intime au cœur de la musique folk et country, accompagnée de Ian Fournier.

Les 5 à 7 hebdomadaires se poursuivent aux dates suivantes:

• 11 juillet: Dames et mes cieux mettant en vedette Cathy Laplante (chanteuse) et Patsy Sanders (chanteuse, guitariste). Elles seront accompagnées par Bertrand DesRoberts (clavier), Zaak Robert (basse) et de Jacques Robert (batterie). Complices et amis, ils revisitent à leur manière un répertoire variant entre le folk, rock, pop, country, jazz et savent créer leur couleur musicale ainsi qu’un équilibre captivant à tous les coups!

• 18 juillet: Men Without T. Un trio acoustique revisitant le répertoire rock et alternatif anglo- franco des années80 à aujourd’hui! Un plaisir garanti rappelant le groupe Men Without Hat.

• 25 juillet: Cowboy mo et ses fiers à bras accompagnés d’artistes variés provenant du Regroupement RAVIR. Un vernissage sera jumelé à cette soirée du 5 à 7.

• 1er août: Alexis et Léonie. Un jeune duo local touchant et inspirant. Léonie Métivier et Alexis Dion: une relève à ne pas manquer!

• 8 août: Véro Pelletier et Pium Nadeau. Symbiose, versatilité et musicalité. Voici ce qui vous attend avec ce duo acoustique.

• 15 août: Véronique Turcotte et Pierre Côté (Duo qui nous plongera dans l’univers du JAZZ, une expérience musicale fort intéressante à vivre sur la magnifique terrasse)

• 22 août: Cédric Allard et invités surprises! Enseignant de musique à Windsor et aux alentours, Cédric transmet sa passion aux enfants du primaire l’automne et l’hiver, ainsi qu’aux adolescents dans les camps musicaux durant l’été. Il présente ses compositions en exclusivité, avec des jeunes invités surprises.

• 29 août: Pélo. Pour fermer la saison des 5 à 7, ça prend Pélo! Ce chansonnier de Windsor nous interprète entre autre du québécois, nous fait chanter et danser! Il clôturera la saison de la terrasse à la Poudrière!