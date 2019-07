La murale de la 2e avenue garde ses couleurs

Windsor (RC) – C’est à l’approche de la Fête nationale que l’artiste de Saint-Denis-de-Brompton, Jessica Chabot, commençait sa murale située sur la 2e avenue, à proximité de la rue Brown et de l’école Saint-Philippe, durant l’été2018. Plusieurs résidants et curieux ont apprécié la progression de l’artiste, à l’exception d’une courte canicule, pour ensuite continuer jusqu’à la mi-juillet.

Avec ces courbes, de l’eau, de la verdure et du soleil aux couleurs de l’orange, du vert, du jaune et du bleu, la murale a fait l’unanimité. Rappelons que la Ville de Windsor souhaitait miser sur la culture et l’art. Avec l’appui du conseiller Gaétan Graveline et de l’ex-directeur des Loisirs, de la Culture, du Développement communautaire et des communications de la Ville, David Lacoste, Jessica Chabot a été en mesure réalisé son projet.

Pour l’été actuel, la murale de l’artiste a conservé ses couleurs, partageant à quelque distance celle de l’Espace Sarah-Ève-Fontaine en bordure de la rue Saint-Georges.