Communauté Fab Lab : nouvelle exposition temporaire au Musée Bombardier

Valcourt – Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier a inauguré le 20 juin sa toute nouvelle exposition temporaire Communauté Fab Lab qui sera présentée jusqu’au 10 mars 2020.

En explorant l’exposition Communauté Fab Lab, apprenez-en plus sur ce mouvement mondial et voyagez en découvrant des projets imaginés par des usagers de Fab Labs distribués un peu partout sur la planète. Par exemple : voyez comment en France on a développé un vélo en bois facile à assembler et conçu à faible coût avec des matériaux simples et recyclés. Admirez un théâtre de marionnettes taïwanais inspiré par un maître de cet art et réalisé minutieusement à l’aide d’outils numériques dans un souci de perpétuer cette tradition. Découvrez aussi une imprimante 3D artisanale fabriquée à partir de déchets informatiques recyclés conçue par un Fab Lab togolais.

Faites également la connaissance d’adeptes du mouvement Fab Lab à travers le monde qui partagent leur vision et leur passion avec vous. Il y a aussi à découvrir au Québec. Faites une visite virtuelle de différents Fab Labs d’ici. Et pourquoi ne pas terminer en imaginant un projet que vous aimeriez réaliser au Fab Lab du Musée dans un avenir rapproché?

À propos du Musée de l’ingéniosité

Situé à Valcourt, dans la région des Cantons-de-l’Est, le Musée démontre aux visiteurs que la créativité, l’ingéniosité, l’invention et l’innovation sont à la portée de tous! Le Musée s’active à inspirer les générations futures et à remplir une mission culturelle et éducative. Pour obtenir tous les renseignements (tarifs, horaires, etc.), consultez le site Web de l’institution : www.museebombardier.com.