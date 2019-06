Près de 2000 personnes présentes pour souligner le dynamisme d’Asbestos

Asbestos (RL) Le parc Dollard était le théâtre de la fête Asbestos m’enchante… organisée par la ville d’Asbestos, visant à souligner l’apport citoyen à l’effervescence et au dynamisme de la communauté au cours des dernières années. Ils étaient près de deux mille personnes à s’être déplacés pour l’évènement dans l’enceinte qui accueille annuellement les spectacles du Festival des Gourmands. Afin d’assister aux allocutions d’usages visant à remercier les nouveaux habitants de la municipalité ainsi qu’une soixantaine de personnes et organismes de la région, qui se démarque année après année par leur passion et leur implication à faire grandir la ville d’Asbestos.

Un spectacle entièrement gratuit du chanteur bien connu, Claude Dubois, aura su agrémenter de belle façon la soirée, une prestation de l’artiste qui fût sans contredit fort apprécié des gens sur place. «C’est vraiment plaisant de voir qu’Asbestos reprend de la vigueur depuis quelques années avec toutes les nouveautés économiques et culturelles qui nous entourent. De plus, un spectacle d’un artiste de renommée comme Claude Dubois qui nous est offert gratuitement par la ville, c’est stimulant et fort apprécié.» De confier M. Sylvain Fredette résidant d’Asbestos depuis une trentaine d’années.

Pour le maire Hugues Grimard, il s’agit d’un geste de remerciement et reconnaissance qui marque du même coup l’ouverture sur l’avenir «La ville a connu des jours plus sombres au cours des dernières années avec tout ce qui entoure l’histoire de la fermeture de la mine. Cependant, nous nous sommes tous relevé les manches et tournés vers l’avenir, ce qui fait qu’aujourd’hui nous sommes plus que jamais une municipalité dynamique, qui se positionne avantageusement dans le domaine du magnésium et des écomatériaux notamment. Nous sommes heureux de constater la réponse très positive de la part des citoyens et citoyennes relativement à notre invitation d’aujourd’hui et nous sommes très fiers de dire que notre ville a maintenant un nouvel élan économique et social !» De conclure, M. Grimard.