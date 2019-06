Une étudiante lauréate du concours Chapeau, les filles!

Magog – Félicitations à Kim Chamard-Fournier, étudiante en Techniques d’usinage du Centre de formation professionnelle de l’Asbesterie, qui se mérite le Prix Technologies de pointe du ministère de l’Économie et de l’Innovation dans le cadre du concours Chapeau, les filles!

Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science soulignent la volonté et le travail des femmes qui, inscrites à un programme de formation professionnelle ou technique ou au baccalauréat dans une discipline des sciences et des technologies, se dirigent vers l’exercice d’un métier traditionnellement masculin.