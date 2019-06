La Galerie mp tresart invite les artistes à soumettre leur candidature pour exposer

Durham-Sud - Envie de nouveaux défis de création? Vous aimeriez être représenté(e) par une galerie professionnelle, dynamique et proactive qui offre un rayonnement international et l’opportunité aux artistes de participer à de nombreux projets? Osez propulser votre carrière artistique en collaborant dès maintenant avec la Galerie mp tresart.

Située à Durham-Sud au Centre-du-Québec, près des grandes artères telles que Granby, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Drummondville. La galerie bénéficie d’un grand stationnement gratuit et pour ceux et celles qui ne peuvent se déplacer, il y a possibilité d’expédier les œuvres par Poste Canada ou autres transporteurs.

En venant exposer ici, vous obtenez donc la possibilité d’ouvrir de nouveaux marchés, de développer de nouvelles clientèles, et d’enrichir votre parcours artistique.

Veuillez noter que votre dossier est soumis à notre comité de sélection (avec jury de pairs). Les œuvres doivent faire preuve d’originalité. Nous évaluons la qualité du travail (maîtrise de la technique et du médium), la créativité (recherche esthétique) et le rayonnement de l’œuvre (l’ensemble du parcours artistique). Pour soumettre sa candidature, il suffit d’aller sur l’onglet Appels de dossiers sur le site Web: galeriemptresart.com.

Voici le titre des collectifs disponibles (places limitées) en 2020:

• Il était une fois… (janvier-février-mars)

• Du vert pour demain (juillet-août-septembre)

• Hommage à la nature (octobre-novembre-décembre)

Voici le titre des collectifs disponibles (places limitées) en 2021:

• Osez le rêve… (janvier-février-mars)

• Osez la poésie… (avril-mai-juin)

• Osez les Caraïbes… (juillet-août-septembre)

• Osez le rouge… (octobre-novembre-décembre)

Favorisant la création par son engagement, la Galerie mp tresart est heureuse de propulser et de soutenir le talent d’une soixantaine d’artistes contemporains d’ici et d’ailleurs.

«Nous sommes fiers de contribuer au développement de carrières en accompagnant les artistes et en leur offrant des outils pour la promotion, diffusion et mise en marché de leur travail», Mélanie Poirier, propriétaire.

Les heures d’ouverture sont le vendredi entre 19h et 21h, le samedi et dimanche entre 11h et 17h et sur rendez-vous la semaine: 819 858-2177. Entrée gratuite. Site Web: galeriemptresart.com.