Windsor – Les visites guidées ont débuté récemment au Parc historique de la Poudrière. Sur l’une de ses photos, on aperçoit des touristes sur le belvédère alors que d’autres profitent des trois kilomètres de sentiers pédestres, de jeux, d’aires de pique-nique et de visites guidées théâtralisées. À ses atouts s’ajoutent le bâtiment patrimonial et le second plus récent où son offert les expositions saisonnières ainsi que l’histoire de la poudre noire et ses vestiges du passé. (RC)