L’implication culturelle et sociale : un véritable mode de vie

MRC des Sources - Lorsque l’on parle de personnes ayant à cœur la culture et les gens, plusieurs noms peuvent venir en tête. Parmi ces personnes, deux se démarquent au sein de la MRC des Sources: messieurs Mario Morand et Renald Gauthier. Cumulant ensemble plus de 90 ans d’implication active au sein de divers comités socioculturels, les 2 hommes s’avèrent des joueurs importants dans le succès du Symposium des arts de Danville. Pour Rénald Gauthier, président fondateur de l’évènement il y a de cela maintenant 21 ans, la réussite de ce type d’activité repose en majeure partie sur l’engagement et la passion des gens pour l’art et leur milieu. «Depuis le début, nous avons pu compter sur des collaborateurs de premier plan, qui ont contribué au succès que l’on connait aujourd’hui. Des gens comme Pierre Grimard, Sonia Carignan et Marc Cantin, pour ne nommer que ceux-là, y auront contribué de belle façon dès le départ.»

Pour M.Gauthier, retraité de l’enseignement, promouvoir l’art n’est certes pas une corvée alors que, jeune septuagénaire, il parcourt encore de multiples kilomètres chaque année afin de participer à différentes expositions de peintures où la renommée de son talent sur toile n’est aujourd’hui plus à faire. Du côté de M.Morand, actuel président du Symposium, son implication sociale remonte à aussi loin que son parcours étudiant: sa fibre communautaire aura su grandir avec les années. Débarqué dans la région en provenance de la Mauricie il y a de cela plus de 20 ans, M.Morand a œuvré pendant 18 ans à titre de directeur de l’hôpital d’Asbestos avant de terminer sa carrière dans le domaine de la santé du côté de Sherbrooke. «J’ai l’honneur de siéger au sein de différents comités présentement, mais si l’on regarde plus précisément du côté du Symposium, il est important de souligner que la notoriété du travail accompli rejaillit sur l’ensemble des membres du comité et la centaine de bénévoles qui s’impliquent avec cœur dans cette aventure. Maintenant, une chose apparait certaine pour moi et Renald, c’est qu’un besoin de relève se pointe à l’horizon et il nous ferait plaisir de l’accompagner le moment venu» conclut M.Morand.