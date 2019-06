Le P’tit Bonheur de St-Camille : Un pilier culturel et communautaire dans la MRC des Sources

St-Camille - Situé dans l’ancien magasin général de St-Camille, le P’tit Bonheur est une entreprise d’économie sociale fondée en 1988 dont la mission est de gérer un lieu de rencontres intergénérationnelles tout en réalisant une programmation d’activités communautaires et culturelles. Lieu de diffusion reconnu par le Ministère de la Culture et des Communications du Québec ainsi que par le Ministère du Patrimoine canadien, l’organisme dispose d’une salle de 110 places qui accueille environ 1300 spectateurs annuellement par la tenue d’environ 15 spectacles professionnels.

L’organisme opère également une galerie d’art, l’Espace Hortense, où sont présentées 7 expositions en arts visuels chaque année. Plus de 200 artistes en arts visuels y ont exposé au-delà de 4500 œuvres. Le 20 juin 2019, l’Espace Hortense procèdera au lancement de sa programmation dans une formule conviviale et dynamique. Un événement attendu, où toute la population de la MRC des Sources et ses environs est conviée.

Par ailleurs, depuis 2016, le P’tit Bonheur a entrepris un vaste chantier d’expérimentation numérique, notamment au moyen d’équipements de diffusion en téléprésence. Le P’tit bonheur figure parmi les acteurs les plus dynamiques et les plus compétents sur la question au Québec et met à profit ses infrastructures et son équipe technique dans le cadre de nombreuses activités réalisées par des organisations locales et régionales.

Au-delà de cette portée culturelle, le P’tit Bonheur est d’abord un lieu de rencontre convivial qui génère du lien social. Tous les vendredis, sa fameuse pizza est disponible tant à Saint-Camille qu’à Asbestos (309, rue Chassé). Tous les week-ends, le Café du Flâneur vous accueille pour vous offrir un savoureux repas aux saveurs du terroir. En terminant, le P’tit Bonheur, avec un chiffre d’affaires de près d’un demi-million de dollars, continu de jouer un rôle fondamental dans l’attractivité du territoire pour de nouvelles familles qui contribuent à leur tour à cette belle dynamique locale et régionale. www.ptitbonheur.org