Revivre le début du siècle aujourd’hui

MRC des Sources - Pierre-Philippe Côté, alias Pilou, est une personne qui se passe assurément de présentation dans la région. L’artiste musical aux multiples talents originaire d’Asbestos et maintenant résident de St-Adrien, a fondé le studio de créations «Le Nid» à cet endroit en 2011. Il aura par la suite poursuivi ses démarches et déployer les efforts nécessaires, afin de trouver des solutions au renforcement du tissu social et culturel de la région, c’est ainsi que le projet 1606 a vu le jour. Il s’agit en fait d’une compagnie de développement immobilier à impact dont la mission est d’offrir des endroits de co-créations culturel, entrepreneurial et communautaire. Les prémices de ce projet sont apparues il y a de cela huit ans, soit lorsque Pilou s’est associé à un ami afin de faire l’acquisition de La Meunerie du village.

Les nouveaux propriétaires n’auront ménagé aucun effort en insufflant temps et argent dans l’aventure, avant d’en remettre la gestion à des organismes sans but lucratif, dans le seul objectif de dynamiser les lieux et d’en faire profiter l’ensemble de la population. Dans le même ordre d’idée, Pierre-Philippe Côté s’est également porté acquéreur de l’ancienne église de St-Adrien, dont l’adresse civique du 1606 est devenue l’appellation de la compagnie mieux connue sous le nom de Projet1606. Personnalité influente du paysage artistique québécois, il a contribué en tant que musicien, producteur et chanteur notamment, sur une multitude de productions ayant transitées d’une manière ou d’une autre par les installations adriennoises.

C’est donc au travers de toutes ces collaborations et des besoins ciblés dans le domaine de l’audiovisuel que « Le BEAM», le bureau estrien de l’audiovisuel et du média, fut créée afin de mieux structurer ce volet et permettra du même coup de faire rayonner davantage la région. C’est en partenariat avec la municipalité de St-Adrien, le Ministère des Affaires municipales via le fonds de rayonnement des régions, la MRC des Sources, le Ministère de la Culture et Patrimoine Canada, que des améliorations locatives pour la diversité de créations, seront aménagées dans l’ancien lieu de culte.

Ce dernier sera converti en studio à la fine pointe de la technologie et dont certains travaux pourraient débuter aussi rapidement que dans les prochaines semaines. En résumé, nous pouvons dire qu’en ce qui-à-trait au rayonnement régional et à l’implication directe au niveau culturel et social du village de St-Adrien et de la MRC des Sources, Pilou s’avère un ambassadeur de premier plan. Par son dynamisme et ses gestes de valorisations de l’humain, de bâtiments existants, de promotion de l’achat local et d’une société inclusive, Pierre-Philippe Côté se rapproche un peu plus chaque jour de son but ultime, soit de faire revivre le début du siècle… en 2019.