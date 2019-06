La destination à choisir

St-Camille - Destination Saint-Camille est un centre de congrès éclaté unique en milieu rural, qui propose une offre tout incluse pour l’accueil de groupes d’affaires et d’événements éducatifs, culturels et privés. Tel que des colloques, des conférences, des formations, des spectacles, des mariages, etc. Ses deux pavillons principaux, situés en plein cœur villageois, mettent à la disposition de la clientèle 6 salles patrimo- niales permettant d’accueillir plus de 400 personnes.

En plus d’offrir une grande diversité de salles aux décors magnifiques et l’accès à des équipements modernes, la coopérative propose un accompagnement sur mesure en mettant à la disposition de sa clientèle une gamme complète de services provenant du milieu, notamment des services de restauration, d’hébergement, d’animation, de spectacles, de formation, d’activités culturelles et de plein air.

La coopérative propose également une programmation d’événements authentiques, basée sur l’ADN du village, qui vise notamment à renforcer le caractère emblématique de Saint-Camille comme lieu d’accueil pour des activités à thématiques sociales, environnementales, rurales et culturelles.

Émergeant d’un contexte d’effervescence présent depuis quelques années à Saint-Camille, la coopérative est aussi, et surtout, un projet phare pour le développement local et régional. Depuis plus de 10 ans, la communauté et de nombreux partenaires se sont mobilisés pour donner vie à ce projet unique d’entrepreneuriat collectif, avec pour objectif de contribuer à consolider l’économie locale et revitaliser la communauté.