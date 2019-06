Lancement de « L’enfance m’en chante » de Marie-Anne Catry

Stoke – Après 6 mois de travail intensif, Marie-Anne Catry a lancé le jeudi 6 juin dernier dans une salle comble et devant un public attentif et comblé son nouveau projet, «L’enfance m’en chante», grâce à un soutien du ministère de la Culture et des Communications, ainsi que de la Municipalité de Stoke.

Destiné avant tout au jeune public, ce livre-CD de 60 pages, incluant les partitions musicales des chansons et des illustrations de l’artiste Nadia Berghella (les versions instrumentales pourront être téléchargées à part) devrait assurément plaire aussi aux parents.

Créer des ponts, tisser des liens, se rassembler

Quatorze chansons, dont plusieurs à multiples volets, sont au cœur de ce projet d’envergure. Fidèle à sa démarche intergénérationnelle et soucieuse de faire rayonner les talents de Stoke, son village d’adoption, une quarantaine de participant(e)s de tous les âges prêtent leur voix à ce nouvel opus.

Artiste multidisciplinaire et polyvalente, Marie-Anne a néanmoins pu compter sur l’assistance de son précieux conjoint Bertrand Gosselin (pionnier de la chanson pour enfants au Québec) afin de sélectionner, retravailler, bonifier et orchestrer cette mosaïque musicale.

Initialement inspirée des mots et idées des enfants en milieu scolaire, cette sélection de chansons a été puisée à même un répertoire de plus de 3000 pièces composées depuis les 25 dernières années dans les ateliers de création de Marie-Anne et Bertrand, artistes à l’école du répertoire «Culture-Éducation». Le tiers d’entre elles provient d’ailleurs d’écoles en Estrie. Ce projet a permis également de mettre en valeur l’apport des enfants, des choristes et des musicien(ne)s.

Points de vente

Le livre-CD sera vendu 15$ dans différents points de vente à Stoke: la Caisse Desjardins, Le Garde-Manger, Simplement Esthétique, Miellerie Lune de miel ainsi qu’à Sherbrooke à la librairie Médiapaul pour ne nommer que ceux-là. Il est également disponible en ligne: www.aupieddesmonts.com/stoke

Avec des thèmes très diversifiés et proches des enfants (la lecture, les vacances, la colère, le cirque, l’amitié, le transfert primaire-secondaire, etc.), c’est un beau cadeau pour célébrer la fin de l’année scolaire!