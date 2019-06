L’artiste Lorraine Lévesque : Tant d’histoires

Windsor – Du 2 mai au 27 juin prochain se tient au Parc historique de la Poudrière de Windsor l’exposition Tant d’histoires proposant le travail de l’artiste Lorraine Lévesque. Ces œuvres récentes inspirées de la vie illustrent des chansons marquantes, des paysages saisissants et des personnages collés à la réalité de l’artiste.

L’imagination du spectateur sera appelée par ces abstractions, figurations et altérations expressives. L’artiste vous accueillera le mercredi 5 juin, à 13h

Démarche artistique

Artiste multidisciplinaire, Lorraine Lévesque a débuté sa démarche artistique tant en métiers d’art qu’en art visuel. Ainsi, elle privilégie les œuvres qui se construisent par la réflexion et le travail assidu. Passionnée pour l’appropriation des espaces qu’elle habite et qui l’habitent, elle est d’abord inspirée par W. Turner et présente dans Repères en 2001 ses premiers paysages du Kamouraska à l’aquarelle. Graduellement, elle opte pour l’intégration d’éléments divers dans ses tableaux pour leur aspect tangible et contemporain. Par le biais du collage, elle expérimente la valeur artistique des imprimés.

Au fil du temps, elle enrichit son parcours jusqu’à son récent travail réalisé avec des médiums et sur des supports divers. Elle participe à de nombreux symposiums et expositions notamment à Kingsey Falls, à Windsor, à Saint-Raphaël, à Sherbrooke, à Danville et à Kamouraska. Elle affirme ses choix lors de ses récentes expositions solos Variantes, Conversations diverses.

Comme une courtepointe, Les joies de l’été en 2017 et Tant d’histoires en 2019, où la maîtrise du passage du temps sur la matière éclate et s’impose. Plutôt abstraite, sa production conserve tout de même son ancrage dans le réel, car elle tient à laisser au spectateur la latitude nécessaire, lui permettant de s’impliquer dans la finalisation de ses œuvres. Par ses expériences diversifiées, l’artiste prend plaisir à redécouvrir, à habiter et à faire apprécier au public ses ailleurs toujours renouvelés.